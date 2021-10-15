В Самарской области 15 октября 2021 года стартовала Всероссийская перепись населения

Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября 2021 года / Фото: www.strana2020.ru

В пятницу, 15 октября 2021 года, в Самарской области, как и по всей стране, стартовала Всероссийская перепись населения. Накануне на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова обсудили подготовку к статистическому исследованию.

В этом году принять участие в переписи можно тремя способами: дистанционно через портал «Госуслуги» (с 15 октября по 8 ноября), дождаться переписчика (с 18 октября по 14 ноября) или самому прийти на переписной пункт (с 15 октября по 14 ноября). Первый способ самый безопасный. Для второго и третьего разработали специальные правила: ношение масок и перчаток, использование дезинфицирующих средств, соблюдение дистанции в 1,5 м. Интервью с одним человеком будет занимать не более 10 минут. В участках будут регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения.

Напомним, перепись населения продлится с 15 октября по 14 ноября 2014 года. Всего в регионе будут работать 950 переписных участков. Они уже открылись.