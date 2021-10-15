Три человека пострадали в аварии на улице Баныкина в Тольятти 14 октября 2021 года

В аварии пострадали две женщины и молодой парень. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти, утром 14 октября 2021 года, произошла авария на улице Баныкина. По данным полицейских, женщина-водитель на автомобиле «Ниссан» не пропустила молодого человека на «Киа» на перекрестке неравнозначных дорог. В результате аварии пострадали оба водителя и пассажирка из «Киа»

По предварительным данным, 51-летняя женщина при повороте налево не уступила встречной «Киа», в результате столкновения иномарка под управлением 23-летнего парня по инерции продолжила движение и врезалась в дорожный знак.

В аварии пострадали девушка — пассажирка «Киа» и виновница ДТП — водитель «Ниссана». После осмотра врачами им было назначено амбулаторное лечение. Парень получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу.