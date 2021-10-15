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Общество15 октября 2021 11:40

Заместителю главы Самары Владимиру Василенко присвоили звание заслуженного работника ЖКХ

Документ, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на сайте правовой информации
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Василенко стал заслуженным работников ЖКХ России

Василенко стал заслуженным работников ЖКХ России

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

14 октября 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. В числе получивших почетное звание, первый заместитель грады Самары Владимир Василенко.

Согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации, Владимир Василенко получил звание заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства России. Награда предусмотрена за многолетний труд и заслуги в сфере ЖКХ.

Напомним, Владимир Василенко вступил в должность первого заместителя в 2018 году после назначения на должность мэра Елены Лапушкиной. Ранее с 1 ноября 2017 года он исполнял обязанности главы города после ухода Олега Фурсова. До этого времени Василенко также занимал пост первого заместителя, занимаясь вопросами ЖКХ.