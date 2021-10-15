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Общество15 октября 2021 11:42

В Самаре гостиницу «Россия» на набережной Волги продают за 520 млн рублей

Покупателя ищут для здания площадью более 7 тысяч кв. м
Анастасия ФИЛАТОВА
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Трехзвездочная гостиница расположена неподалеку от речного вокзала

Трехзвездочная гостиница расположена неподалеку от речного вокзала

Фото: Google Карты

В Самаре выставили на продажу гостиницу «Россия» на улице Максима Горького, 82. Она расположена на набережной Волги неподалеку от речного вокзала. Продавец запросил за здание площадью более 7 тысяч кв. м 520 млн рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».

В трехзвездочной гостинице имеются 175 номеров. В каждом есть свой санузел. Также в здании расположены три конференц-зала вместимостью от 15 до 100 человек, кафе на 70 мест и бар на 20 мест.

- Имеются собственная резервная система ГВС и аварийное энергоснабжение, способное проработать не менее 24 часов. Есть собственная огороженная парковочная площадка. Установлены системы кондиционирования. Сделан хороший ремонт, - отмечает продавец.

Объявление опубликовали в четверг, 14 октября. Им заинтересовались уже почти 2 тысячи человек.