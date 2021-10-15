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Общество15 октября 2021 12:41

Самарский олигарх отметил 10-летие отношений с «Миссис Россия»

Алексей Шаповалов и Ксения Царицына широко отпраздновали совместный юбилей
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Алексей Шаповалов и Ксения Царицына отметили 10-летие совместной жизни

Алексей Шаповалов и Ксения Царицына отметили 10-летие совместной жизни

Фото: Instagram.com

Самарский олигарх Алексей Шаповалов отметил 10-летние отношений со своей супругой, победительницей «Миссис Россия – 2018» Ксенией Царицыной. Фото и видео они опубликовали в своих аккаунтах в Instagram.

Бизнесмен подарил супруге 10 букетов цветов – по одному за каждый совместно прожитый год. Отмечали супруги 10 лет совместной жизни в отеле Burj Al Arab в Дубае. Праздничный вечер закончился салютом.

Алексей и Ксения встретились в 2011 году в Москве, в 2017-м узаконили отношения. Шаповалов прославился своим игорным бизнесом и несколькими скандалами с вырубкой елей около ЦУМ «Самара» и сносом стадиона «Буревестник».