В Самарской области за минувшие сутки коронавирусом заболел 791 человек

В Самарской области поставлены новые коронавирусные антирекорды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает увеличиваться количество новых зараженных и умерших от новой коронавирсной инфекции. По данным на 15 октября 2021 года, в регионе зарегистрировано 791 новый случай заражения за сутки, 30 человек скончались.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заболели 115 345 человек. Из них 91 267 пациентов на сегодняшний день успешно завершили свое лечение, в том числе за сутки диагноз был снят у 547 человек.

За минувшие сутки в Самарской области от коронавируса скончались 30 пациентов. Такое количество умерших за сутки впервые регистрируется в регионе. Всего скончались 4 246 пациентов, с подтвержденным диагнозом.