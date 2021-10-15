Тольяттинца подозревают в истязании 5-летнего сына своей сожительницы

И на тольяттинку, и на ее возлюбленного завели уголовные дела / Фото: СУ СК по Самарской области

В Тольятти возбудили уголовные дела в отношении 45-летней местной жительницы и ее возлюбленного. Женщину подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию своего 5-летнего ребенка, а мужчину – в истязании малыша. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По информации следователей, тольяттинка с октября 2020-го по август 2021 года иногда оставляла сына одного в квартире без полноценного питания. Малыш жил в антисанитарных условиях. У него не было места для сна и необходимых вещей. Кроме того, мать не показывала ребенка врачам. Теперь женщину хотят лишить родительских прав.

Отметим, что периодически мальчик находился на попечении сожителя тольяттинки. Однако тот тоже не заботился о ребенке. Как установили правоохранители, в августе 2021 года мужчина неоднократно наносил побои малышу. Эксперты нашли на теле ребенка многочисленные ссадины и кровоподтеки.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступлений.