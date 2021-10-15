Движение по улице Ново-Вокзальной в Самаре перекроют до 31 октября 2021 года

Улицу Ново-Вокзальную в Самаре закроют из-за ремонта теплотрассы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 15 октября 2021 года, в Самаре перекроют движение транспорта по улице Ново-Вокзальной. Проезд ограничат на участке от улицы Фадеева до Московского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Временные ограничения вводятся с 22:00 15 октября до 5:00 31 октября 2021 года. Они связаны с проведением работ по техническому перевооружению теплотрассы, - отметили в мэрии.

Временная схема перекрытия / Фото: администрация Самары

Из-за перекрытия изменится схема движения общественного транспорта. Участок улицы Ново-Вокзальной до конца месяца будут объезжать автобусы №№ 55, 96, 205, 272 и 295.

Маршруты №№ 55, 96 и 205 будут курсировать следующим образом: по улицам Ново-Вокзальной, Фадеева, XXII Партсъезда и Московскому шоссе. Маршруты № 272 и 295 – по улицам Ново-Вокзальной, Фадеева, XXII Партсъезда, Московскому шоссе, Жигулевской, Силовой и Ново-Вокзальной.

Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.