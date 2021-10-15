Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 15:19

В Самаре хотят застроить жильем военный городок в Горелом Хуторе

Заявитель – областной фонд поддержки ИЖС на селе
Анастасия ФИЛАТОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Депстрой выдал СОФПИЖС разрешение на подготовку проекта планировки территории

Депстрой выдал СОФПИЖС разрешение на подготовку проекта планировки территории

В поселке Горелый Хутор, который находится в Красноглинском районе Самары, планируют построить новое жилье. Его могут разместить в границах военного городка № 18. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации.

Заявителем выступает Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (СОФПИЖС). Ранее он обратился в департамент градостроительства с просьбой дать разрешение на подготовку документации по планировке и межеванию территории. Площадь участка, где могут построить новое жилье, составляет более 15 га.

СОФПИЖС получил необходимое разрешение. Об этом говорится в распоряжении депстроя от 6 октября 2021 года. Фонд должен разработать документацию и предоставить ее в ведомство в течение 12 месяцев.