В Самаре хотят застроить жильем военный городок в Горелом Хуторе

Депстрой выдал СОФПИЖС разрешение на подготовку проекта планировки территории

В поселке Горелый Хутор, который находится в Красноглинском районе Самары, планируют построить новое жилье. Его могут разместить в границах военного городка № 18. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации.

Заявителем выступает Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (СОФПИЖС). Ранее он обратился в департамент градостроительства с просьбой дать разрешение на подготовку документации по планировке и межеванию территории. Площадь участка, где могут построить новое жилье, составляет более 15 га.

СОФПИЖС получил необходимое разрешение. Об этом говорится в распоряжении депстроя от 6 октября 2021 года. Фонд должен разработать документацию и предоставить ее в ведомство в течение 12 месяцев.