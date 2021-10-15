Житель Самары познакомился с мужчиной и убил его 27 ударами

Самарец может сесть за решетку на срок до 15 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предстанет перед судом 35-летний местный житель. Его обвиняют в смертельном избиении нового знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все произошло в июле 2021 года в квартире дома в Промышленном районе. Самарец вместе с еще двумя мужчинами распивал там алкоголь. С одним из них он ранее не был знаком, но совместная попойка их ненадолго сблизила. Во время застолья новые приятели внезапно начали ругаться. Что именно они не поделили, неизвестно.

Словесная перепалка быстро переросла в драку. Обвиняемый около 27 раз ударил мужчину. Полученные им травмы оказались смертельными.

В отношении самарца тогда возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Теперь расследование завершено. Правоохранители направили материалы на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.