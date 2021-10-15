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Общество15 октября 2021 16:12

В Самаре 22 октября распределят свободные места в детсадах на 2021-2022 учебный год

Родителей просят заранее проверить данные в заявлениях
Анастасия ФИЛАТОВА
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Распределение мест пройдет в автоматизированном порядке

Распределение мест пройдет в автоматизированном порядке

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В следующую пятницу, 22 октября, распределят свободные места в детских садах на 2021-2022 учебный год. Этот процесс пройдет в автоматизированном порядке.

- Департамент образования рекомендует родителям до 21 октября включительно проверить данные в заявлении на портале образовательных услуг es.asurso.ru или es2p.asurso.ru. При обнаружении неточностей необходимо обращаться в МФЦ, - рассказали в мэрии Самары.

О зачислении ребенка сообщат представители детского сада. Также результат распределения можно будет узнать самим – через вышеуказанные сайты. Свое согласие нужно подтвердить в письменном виде в течение 10 рабочих дней. Для этого необходимо обращаться в дошкольное учреждение. В случае несогласия – в МФЦ.