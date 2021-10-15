В Самаре торговцам стихийного рынка на ул. Стара-Загора выписали протоколы

Незаконные лотки уберут с газонов и тротуаров / Фото: администрация Самары

В пятницу, 15 октября 2021 года, на стихийный рынок, который находится в районе пересечения улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной в Самаре, нагрянули полицейские и чиновники. Их целью было выявление нарушителей – торговцев, которые, не имея разрешения, продают на газоне и тротуаре нижнее белье, очки, фрукты и овощи.

- Во время рейда была зафиксирована незаконная лоточная продажа. На предпринимателей составили 4 протокола о незаконной торговле, - сообщили в администрации города.

Наказание за подобное нарушение – штраф от 1,5 до 5 тысяч рублей. Размер суммы зависит от того, были ли у предпринимателя другие проступки. Если должник отказывается платить, за него берутся приставы. Они арестовывают банковские карты и снимают с них средства.

Добавим, что после рейдов все самовольные торговые лотки убирают. В дальнейшем эту территорию приводят в порядок. Чиновники отмечают, что к пенсионерам, которые тоже нередко торгуют урожаем с дач, относятся лояльно. Им предлагают перейти на разрешенные для этого места.