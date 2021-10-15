«Крылья Советов» сыграют с «Нижним Новгородом» в космических футболках

На футболки нанесут нашивки с фамилиями игроков в космической стилистике Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В воскресенье, 17 октября, пройдет матч 11 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом». Игроки самарской команды выйдут на поле в космических футболках.

Футболисты наденут специальную форму в честь первого полета киноэкипажа в космос. Самарская ракета доставила актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС 5 октября. Сейчас они снимают на МКС фильм «Вызов».

- На футболки нанесут нашивки с фамилиями игроков в космической стилистике, а также стилизованный шеврон. Цель – поддержка фильма «Вызов» и ведущих космических предприятий Самары, - отметили в пресс-службе КС.

Напомним, матч «Крылья Советов» – «Нижний Новгород» состоится 17 октября 2021 года на стадионе «Солидарность Арена». Начало игры в 17:30. На трибуны пустят только болельщиков с QR-кодом о вакцинации или с сертификатом о перенесенном COVID-19.