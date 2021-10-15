Самарцам рассказали, чего не должны делать школьники на дистанционке

Детям посоветовали больше времени проводить дома

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, выступая на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом в регионе, назвал дистанционное обучение для школьников неким аналогом самоизоляции. Он отметил, что невозможность очно посещать занятия в школах - это попытка сберечь здоровье и жизнь детей. И в этот период точно не надо отпускать детей бесконтрольно гулять по улицам, проводить время в торговых центрах, кафе.

- Хочу отметить, что такие меры введены для того, чтобы реально охранять здоровье маленьких самарцев. В школах была повышенная заболеваемость всеми видами ОРВИ и это, безусловно, представляло опасность для детей. К тому же, сегодня уже к сожалению наблюдается детская смертность из-за коронавируса, - отметил Армен Бенян.

Он призвал родителей ответственнее относиться к ситуации. Если дети учатся дистанционно, значит, они должны понимать всю опасность ситуации, понимать, что не стоит в это время рисковать здоровьем, бывая в общественных местах.

- Сейчас речь идет о сохранении жизни и здоровья всех детей. Об этом должны заботиться и их родители, - отметил министр.

Сейчас дистанционное обучение продлено до 7 ноября, в начале месяца перед каникулами, минздрав рассмотрит ситуацию и примет решение о том, как будет вестись работа в школах в дальнейшем.