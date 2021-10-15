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Общество15 октября 2021 18:16

В Самаре занятия в спортшколах отменили с 11 октября по 7 ноября 2021 года

Работа всех школ, осуществляющих спортивную подготовку приостановлена. Впрочем, есть и исключения
Анастасия МЫШКИНА
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Тренировки придется отложить

Тренировки придется отложить

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Самаре приостановлена работа учреждений дополнительного образования, которые занимаются спортивной подготовкой и образованием в области физкультуры и спорта. С 11 октября по 7 ноября 2021 года запрещена организация тренировок и спортивных занятий. Об этом написано в приказе за подписью и.о. руководителя департамента образования города Ильи Осипова.

Впрочем, есть и исключения. Например, тренировки и занятия можно организовывать дистанционно или же на открытом воздухе. А в помещении можно проводить тренировочный процесс с соблюдением всех эпидемиологических норм для тех ребят, которые готовятся к официальным всероссийским спортивным соревнованиям или же собираются сдавать спортивные нормативы.

Также в этом приказе говорится, что до 7 ноября 2021 года в дистанционном режиме будут работать все школы. Департамент поручил всем подведомственным учреждениям обеспечить досуг школьников в дистанционной форме, особенно сделав акцент на ребятах из неблагополучных семей.