Три человека погибли в ДТП легковушки с грузовиком под Самарой

Трое погибли в ДТП под Самарой. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Три человека погибли в столкновении легкового автомобиля и грузовика на 19 км трассы "Сызрань-Шигоны-Волжский Утес", сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, ВАЗ-2111 с 30-летним водителем за рулем выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик "Фотон".

В результате аварии погибли три человека, среди которых водитель легковушки и два его пассажира, личности которых в настоящее время устанавливаются. Водителя грузовика с травмами отвезли в больницу.

На месте аварии полицейские обеспечивают проезд машин и опрашивают свидетелей ДТП. Дорогу очищают от частей машин и обомков.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются подробности аварии.