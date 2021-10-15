Парализованную после ДТП девочку из Новокуйбышевска санавиацией доставят в больницу Петербурга

Ребенка доставят в Санкт-Петербург для дальнейшего лечения

В Самарской области выделят средства для того, чтобы доставить бортом санавиации в больницу Санкт-Петербурга 9-летнюю девочку из Новокуйбышевска. Аня вместе с родителями еще в конце сентября попала в страшное ДТП на Кубани. Семья возвращалась на машине после отпуска, ДТП случилось около станицы Кущевская. Девочка пострадала сильнее всего. Ребенка доставили в Самарскую область, в больницу им. Середавина.

С 27 сентября девочка находилась под наблюдением ведущих специалистов больницы. Но состояние девочки не улучшалось. У малышки полностью парализовало тело, при этом она помнит все и пытается разговаривать. Родители надеются, что врачи все же смогут помочь ребенку и у нее не останется паллиативный диагноз на всю жизнь.

6, 11 и 13 октября 2021 года местные специалисты провели консультации с федеральными центрами. Было решено, что ребенку нужна квалифицированная высокотехнологичная помощь, но обсуждался вопрос, возможна ли ее транспортировка. Тем временем мама девочки не теряла времени даром: на реабилитацию маленькой жительницы Новокуйбышевска удалось собрать уже около 2 млн рублей.

Губернатор Дмитрий Азаров после обращения министра здравоохранения Армена Беняна решил выделить деньги для заключения договора с санавиацией. Девочку должны доставить в Санкт-Петербург в федеральный НМИЦ детской травматологии и ортопедии им.Турнера в сопровождении реанимационной бригады уже в ближайшие дни.

Помочь девочке может каждый. Вся информация на странице инстаграм ее мамы.