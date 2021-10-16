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Наука16 октября 2021 9:12

В Самаре сфотографировали звездное скопление Плеяды в октябре 2021 года

Скопление известно с древних времен
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Звездное скопление Плеяды. Фото - группа "АСТРОСАМАРА АСТРОНОМИЯ САМАРА"

Звездное скопление Плеяды. Фото - группа "АСТРОСАМАРА АСТРОНОМИЯ САМАРА"

В Самаре сфотографировали звездное скопление Плеяды, фото появилось в группе "АСТРОСАМАРА АСТРОНОМИЯ САМАРА". Его автор - Денис Ковалев.

Звездное скопление Плеяды (астрономическое название - М 45) является одним из ближайших к Земле скоплений.

Скопление достаточно яркое и известное с древних времен, его можно наблюдать невооруженным взглядом. В Древней Греции Плеяды рассматривали как отдельное созвездие. На звездном небе скопление иногда путают с ковшом Малой Медведицы.

Свое название Плеяды получили в честь нимф из греческой мифологии.