Полицейские остановили свадебный кортеж в Тольятти, машины в котором ехали с грубыми нарушениями ПДД

В Тольятти остановили свадебный кортеж, который двигался с нарушениями ПДД. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские остановили свадебный кортеж, автомобили в котором ехали с грубым нарушением правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию в пятницу, 15 октября, поступило сообщение, что по улице Матросова в Тольятти движется свадебный кортеж с нарушением ПДД. На место прибыли наряды дорожно-патрульной службы, которые остановили шесть автомобилей картежа.

В результате в отношении шестерых водителей составили 15 административных протоколов, в том числе за управление незарегистрированным автомобилем, отсутствие полиса обязательного страхования, незаконно установленные знаки "Инвалид" на машине, нарушение правил установки номеров, а также неправильное расположение транспортных средств на проезжей части.

Машинами управляли водители в возрасте от 19 до 50 лет. С ними полицейские провели профилактические беседы.