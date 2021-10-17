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Происшествия17 октября 2021 8:16

Две легковушки столкнулись лоб в лоб на Московском шоссе в Самаре

По словам очевидцев, медицинская помощь понадобилась пассажирке одной из машин
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и вылетел на встречку. Фото: vk.com/dtp_sam.

Водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и вылетел на встречку. Фото: vk.com/dtp_sam.

В Самаре на Московском шоссе вечером в субботу, 16 октября, произошло серьезное ДТП. Около ТЦ «Империя» лоб в лоб столкнулись «Лада Гранта» и «четырнадцатая». Об этом сообщает паблик «ДТП Самара / Тольятти».

- Водитель ВАЗ 2114 не справился с управлением (его якобы подрезали) и врезался в разделительное сооружение потоков перед тоннелем, после сильного удара машина вылетела на встречку и лоб в лоб столкнулась с «Грантой», - рассказывают очевидцы.

Водители обоих машин не получили серьезных травм, однако медицинская помощь понадобилась пассажирке «Лады Гранты».