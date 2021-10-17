Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 октября 2021 10:51

В Самаре водитель «Гранты» столкнул кроссовер с дороги в столб

Пострадали оба водителя
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полицейские проводят проверку по факту аварии.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре Volkswagen Tiguan врезался в столб на улице Ново-Садовой. ДТП произошло в субботу, 16 октября, на перекрестке с улицей Шверника. На столб водитель кроссовера налетел из-за того, что в него врезался 20-летний парень на «Гранте». Водитель легковушки поворачивал налево и не пропустил Volkswagen, который ехал по встречке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Автомобиль Volkswagen Tiguan отбросило вправо, где он наехал на металлические пешеходные ограждения и световую опору, - уточнили в полиции.

Металлические ограждения отлетели в припаркованный Mitsubishi Outlander.

В ДТП пострадали оба водителя. Молодой человек, который был за рулем «Гранты», лечится дома, а водитель Volkswagen’а сейчас в больнице.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.