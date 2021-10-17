Кот бросился на змею, спасая хозяйку, в Сызрани

Судя по фотографиям, во двор в Сызрани заполз уж. Фото: "Маленькая Сызрань".

В Сызрани кот Барсик бросился на змею, спасая свою хозяйку. Историю, которая произошла в сентябре 2021 года, рассказала «Маленькая Сызрань».

Во двор дома на улице Декабристов заползла змея. Кот почуял непрошенного гостя и бросился на него. Барсик схватил змею зубами.

- Змея так извивалась, что мы испугались уже за кота - как бы она не укусила его, - приводит издание слова хозяйки бесстрашного кота Нели.

В итоге из этой схватки победителем вышел кот. Змея вскоре затихла. Однако, как выяснилось позже, она только притворилась мертвой. Когда все ушли, змея уползла.

Судя по фотографиям, во двор в Сызрани заполз уж. Это неядовитая змея.