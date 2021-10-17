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Происшествия17 октября 2021 17:04

В Самаре сбили байкера на Harley-Davidson

Водитель на «Приоре» не пропустил его, когда разворачивался через двойную сплошную
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Мотоциклист в больнице с травмой ноги.

Мотоциклист в больнице с травмой ноги.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в четвертом часу дня в субботу, 16 октября, произошло ДТП с участием мотоциклиста на Harley-Davidson. Он ехал по улице Ново-Садовой со стороны улицы Шверника к Ново-Вокзальной, когда его сбил водитель на «Приоре». Последний разворачивался через двойную сплошную, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В момент аварии водитель Harley-Davidson был в мотошлеме. Он госпитализирован в медицинское учреждение с травмой ноги, - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.