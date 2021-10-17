В Самаре сбили байкера на Harley-Davidson

Мотоциклист в больнице с травмой ноги. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в четвертом часу дня в субботу, 16 октября, произошло ДТП с участием мотоциклиста на Harley-Davidson. Он ехал по улице Ново-Садовой со стороны улицы Шверника к Ново-Вокзальной, когда его сбил водитель на «Приоре». Последний разворачивался через двойную сплошную, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В момент аварии водитель Harley-Davidson был в мотошлеме. Он госпитализирован в медицинское учреждение с травмой ноги, - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.