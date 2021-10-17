В Самаре бетономешалка протаранила «Ниву» и протащила ее несколько метров

Авария произошла вечером в воскресенье, 17 октября 2021 года. Фото: vk.com/dtp_sam

Смертельное ДТП произошло в Самаре вечером в воскресенье, 17 октября. На Ракитовском шоссе на перекрестке с улицей Олимпийской бетономешалка протаранила «Ниву». Об этом сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара / Тольятти».

- Большегруз протаранил отечественный внедорожник в правый бок и протащил его несколько метров, буквально подмяв под себя автомобиль, - говорится в посте.

По словам очевидца, в аварии погиб один человек. Предположительно, он был в момент ДТП в салоне «Нивы».

На месте работали полицейские. Они выясняют все подробности произошедшего.