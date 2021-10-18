В Самарской области племенных коров расстреляли из арбалета

Подозреваемые возместили ущерб потерпевшему в полном объеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фермер из Новокуйбышевска в июле этого года обратился в полицию с заявлением об убийстве домашнего скота. Как выяснилось, на пастбище в поселке Маяк неизвестные расстреляли из арбалета племенных коров. Три коровы абердин-ангусской породы погибли. Ущерб фермеру составил 240 тысяч рублей.

Полицейские выехали на место происшествия и изъяли стрелы, которые смертельно травмировали животных. Экспертиза показала, что они были выпущены из арбалета «NEXT SKALD».

- Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых в преступлении. Ими оказались жители Чапаевска, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Следствием установлено, что мужчины, будучи на рыбалке, увидели пасущихся коров. Преступники придумали план, что животных можно убить, туши спрятать в укромном месте, а ночью освежевать и продать мясо. Один из них совершил несколько выстрелов из арбалета, однако осуществить задуманное с продажей мяса у них не получились – звуки выстрелов услышал фермер. Злоумышленники скрылись с места преступления, оставив убитых животных на пастбище.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Новокуйбышевску завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30 п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину). В ближайшее время преступники пойдут под суд. Кроме того, у собственника были изъяты арбалет и ружье.