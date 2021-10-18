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Общество18 октября 2021 9:13

В Тольятти семейная пара из-за перепланировки в квартире лишила всех соседей горячей воды

Незаконная перепланировка стояка нарушила циркуляцию ГВС в многоквартирном доме
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Добровольно исполнять решение суда супруги не собирались, тогда им запретили выезжать за границу и назначили штраф

Добровольно исполнять решение суда супруги не собирались, тогда им запретили выезжать за границу и назначили штраф

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти судебные приставы добились восстановления предыдущей планировки в квартире, где семейная пара делала ремонт и лишила всех жильцов дома горячего водоснабжения. Незаконная перепланировка нарушила циркуляцию горячей воды в общем стояке.

- У граждан, затеявших ремонт и изменивших систему горячего водоснабжения, не было соответствующих разрешений. В результате перестройки стояка температура горячей воды в остальных квартирах стала ниже положенных норм, - сообщили в ФССП по Самарской области.

В отношении семьи было возбуждено исполнительное производство об обязании привести жилье в прежнее состояние. Однако добровольно жильцы не исполняли решение суда. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должников исполнительский сбор в размере 10 тысяч рублей, а также ограничил их в праве выезда за пределы страны. После этого супруги переделали ремонт и восстановили температуру ГВС у соседей.