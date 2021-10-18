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Происшествия18 октября 2021 10:07

Следователи начали проверку из-за гибели рабочего при падении в траншею в Самаре

Мужчина пренебрег техникой безопасности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина слишком близко подошел к краю траншеи и упал / Фото: СУ СК по Самарской области

Мужчина слишком близко подошел к краю траншеи и упал / Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре начата доследственная проверка из-за гибели рабочего при падении в траншею. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

ЧП произошло утром 15 октября 2021 года на улице Стара-Загора в Кировском районе. Как ранее писала «КП-Самара», мужчина упал на плиты теплотрассы и скончался. По данным следователей, погибшему было 39 лет.

- По предварительным данным, погибший пренебрег техникой безопасности, подойдя слишком близко к краю траншеи. При этом место ремонта тепловых сетей было огорожено, - рассказали следователи.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства и причины происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.