В Самаре улицу 22 партсъезда от Московского шоссе до Солнечной продлят уже в 2023 году

Срок реализации объекта - 2023 год Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Администрация Самары опубликовала постановление об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022 - 2026 годы. Одним из приоритетов в программе указана реконструкция улицы 22 Партсъезда от Солнечной до проспекта Кирова.

Согласно документу, в 2023 году будет реконструирована улица 22 Партсъезда. Строительство будет вестись в два этапа. Первая очередь 505 метров — от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе, а вторая очередь 184 метра — от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской.

Дорога на улице 22 Партсъезда будет четырехполосной. Кроме самого дорожного полотна будет устроено освещение, тротуары и парковки, а также сети ливневой канализации. Сметная стоимость проекта реконструкции – 512,6 миллионов рублей.