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Общество18 октября 2021 12:15

Самарские таможенники остановили грузовик с поддельными сумками и рюкзаками на 172 млн рублей

Нарушителям грозит уголовная ответственность
Алена Провкина
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Грузовик перевозил более 3 тысяч "левых" сумок, рюкзаков и ключниц / Фото: Самарская таможня

Грузовик перевозил более 3 тысяч "левых" сумок, рюкзаков и ключниц / Фото: Самарская таможня

В районе села Большая Глушица таможенники остановили грузовик с партией контрафактных аксессуаров. Общая их стоимость составила более 172 миллионов рублей.

В результате досмотра в грузовике обнаружили 3 000 сумок, рюкзаков, кошельков, ключниц, ремней, упаковочных пакетов, маркированных товарными знаками брендов: DIOR, MICHAEL KORS, LOUIS VUITTON, BURBERRY и многих других.

- Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Эксперты выявили несоответствие оригиналу упаковки, отсутствие маркировок, ярлыков и низкое качество товаров. Собственники брендов признали товар контрафактным.