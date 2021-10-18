Самарские таможенники остановили грузовик с поддельными сумками и рюкзаками на 172 млн рублей

Грузовик перевозил более 3 тысяч "левых" сумок, рюкзаков и ключниц / Фото: Самарская таможня

В районе села Большая Глушица таможенники остановили грузовик с партией контрафактных аксессуаров. Общая их стоимость составила более 172 миллионов рублей.

В результате досмотра в грузовике обнаружили 3 000 сумок, рюкзаков, кошельков, ключниц, ремней, упаковочных пакетов, маркированных товарными знаками брендов: DIOR, MICHAEL KORS, LOUIS VUITTON, BURBERRY и многих других.

- Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Эксперты выявили несоответствие оригиналу упаковки, отсутствие маркировок, ярлыков и низкое качество товаров. Собственники брендов признали товар контрафактным.