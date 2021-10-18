В Самарской области на 18 октября 2021 года выявили еще 915 заболевших коронавирусом

В Самарской области продолжает расти число заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 18 октября 2021 года. За минувшие сутки в регионе подтвердились еще 915 новых случаев заболевания среди местных жителей. Всего с нарастающим итогом в Самарской области зарегистрировано 117 994 случаев заражения.

Из общего числа заболевших на 18 октября зафиксировано 92 761 случаев выздоровления, в том числе за минувшие сутки диагноз был снят у 432 пациентов.

Что касается печальной статистики, то за последние сутки скончались еще 25 больных коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 4 301 летальных случаев.