Роддом в Тольятти уже на этой неделе отдадут под коронавирусный госпиталь

Еще 400 коек в больницах региона отдадут коронавирусным больным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роддом в Тольятти на ул.Баныкина уже на этой неделе отдадут под коронавирусный госпиталь. Об этом на заседании профильного комитета Самарской губдумы 18 октября рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

- До конца этой недели мы переквалифицируем для борьбы с пандемией 400 коек, - рассказал министр. – В частности, переведем в разряд ковидных госпиталей Тольяттинский роддом. Нам уже приходилось прибегать к такой мере в прошлую волну COVID-19. В этом госпитале мы разместим беременных пациенток, зараженных коронавирусом. Сейчас они получают лечение в ГБ №5 на общих условиях, а здесь будут получать по необходимости также специализированную помощь.

Также под коронавирусных больных перепрофилируют стационары в двух районных больницах региона – в Челновершинском и Елховском районах.