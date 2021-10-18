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Общество18 октября 2021 13:21

В Самарской области каждый день фиксируют по пять тысяч больных с подозрением на ковид

А единовременно в регионе болеет 60 тысяч человек
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Нагрузка на самарских медиков уже запредельная

Нагрузка на самарских медиков уже запредельная

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области каждый день фиксируют по пять тысяч больных с подозрением на ковид или подтвержденным коронавирусом. Такие неутешительные данные 18 октября

на заседании профильного комитета Самарской губдумы озвучил глава облминздрава Армен Бенян.

Число жителей региона, которые одновременно проходят лечение в стационарах или амбулаторно, тоже стремительно растет.

- -Буквально несколько дней назад я говорил о 50 тысячах больных, которые сейчас лечатся от подтвержденного коронавируса или у которых мы подозреваем ковид. А сегодня эта цифра уже составляет 60 тысяч пациентов, - отметил Армен Бенян.

Министр назвал нагрузку на здравоохранение запредельной и обратился к жителям региона с просьбой вакцинироваться, чтобы хоть немного ее снизить.