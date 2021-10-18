В Самаре 19-летний парень сбил велосипедиста

ДТП обошлось без серьезных травм Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во воскресенье, 17 октября, в 14:47 на улице Черемшанской в Самаре произошло ДТП. Молодой водитель на ВАЗ-21093 сбил любителя двухколесного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 19-летний парень нарушил расположение транспорта на проезжей части и наехал на 29-летнего велосипедиста. Все случилось напротив дома № 137 по улице Черемшанской. Водитель двигался по внутридворовому проезду в направлении улицы Мирной.

Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение и назначили амбулаторное лечение. В отношении водителя вынесено определение о возбуждение дела об административном правонарушении.