Житель Похвистнева признан виновным в смерти своей пожилой матери

Суд приговорил мужчину к 5 годам колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Похвистневе вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в гибели своей 72-летней матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Ночью 23 февраля 2021 года мужчина гостил в квартире своих родителей на улице Косогорной и распивал алкоголь. Он поссорился со своей матерью, ударил ее по голове и уснул на диване. На следующее утро его брат забрал мать к себе домой. Бригада скорой помощи не смогла помочь женщине - та скончалась от полученных травм.

- Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть человека. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, - рассказали следователи.