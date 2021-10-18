Глава Кинеля подал в отставку

Владимир Чихирев был мэром Кинеля около 6 лет / Фото: администрация Кинеля

В понедельник, 18 октября, глава Кинеля Владимир Чихирев подал в отставку. Накануне с ним встретился губернатор Дмитрий Азаров.

- Глава региона обсудил с Владимиром Чихиревым итоги развития муниципалитета, реализации национальных проектов и работу местных властей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, Владимир Чихирев являлся главой городского округа Кинель с 16 октября 2015 года, до этого он руководил администрацией Октябрьска и поселка Алексеевка. Награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года».