В Самаре плюс 359: где в Самарской области нашли новых заболевших коронавирусом 18 октября 2021 года

Большинство заболевших нашли в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область вновь ставит рекорды по количеству заболевших коронавирусом за сутки. По данным оперштаба, в регионе подтверждено еще 915 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди местных жителей.

Большинство заболевших было зарегистрировано в Самаре – 359 заболевших, в Тольятти – 175 человек, в Новокуйбышевске – 39 человек, в Кинеле – 30, в Отрадном – 29, в Сызрани – 24.

884 человека, у которых нашли коронавирус, пришли на прием с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 31 заболевший не имел никаких клинических проявлений заболевания.

По данным на 18 октября 2021 года в Самарской области за сутки скончались 25 человек. Среди них, 12 мужчин и 13 женщин. Самому молодому пациенту было 44 года – скончался мужчина, который при жизни страдал заболеваниями органов дыхания. Всего в регионе с начала пандемии от коронавируса скончались 4 301 человек.