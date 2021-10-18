«Мусорный кит» защитит водоемы Самарской области от загрязнения

За один заплыв дрон способен собирать до 45 литров мусора / Фото: технопарк "Жигулевская долина"

В Самарской области создали аппарат для сбора мусора на водоемах. Беспилотный плавательный аппарат Black Trash Whale (Черный Мусорный Кит) – разработка учеников детского технопарка «Кванториум-63». Проект реализуется при поддержке специалистов АНО «Аиралаб Рус» – резидента «Жигулевской долины».

Дрон имеет двойной контейнер. Он позволяет за один заплыв собирать 45 литров мусора. Также аппарат оснащен GPS-модулем, видеокамерой, радиомодулем и сигнальным маяком. Беспилотник способен передвигаться со скоростью 5 км/ч. Он может проработать без подзарядки около часа.

Аппарат захватывает мусор в бункер с помощью специальных планок. При этом вода спокойно проходит через сопло водомета. Собрав бутылки и прочие отходы, дрон отправляется на сушу и выгружает все в наземный мусоросборник.

На днях беспилотник прошел первые испытания на открытой воде. После ряда тестов его презентуют на различных форумах и выставках.