В Самарской области мужчину могут посадить на 10 лет за хранение марихуаны

Полицейские нашли у парня 185 граммов запрещенного вещества Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники полиции узнали, что 26-летний житель Самарской области может быть причастен к незаконному хранению наркотиков. Молодого человека задержали для проверки на 4 километре автодороги Похвистнево - Исаково. При нем был черный пакет, в которой находилась подозрительная зелень.

Как выяснилось, парень нес в пакете 185 граммов марихуаны. По его словам, он нарвал коноплю в лесу для личного употребления.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Санкция по данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.