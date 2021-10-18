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Общество18 октября 2021 15:16

В Самарской области бюджетникам упростят процесс получения путевок в санатории

Такой законопроект одобрили депутаты профильного комитета губдумы
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Теперь бюджетникам не нужно будет бегать по инстанциям, собирая справки

Теперь бюджетникам не нужно будет бегать по инстанциям, собирая справки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области работникам бюджетных организаций упростят процесс получения путевок в санатории. Разработанный областным минсоцем законопроект одобрили депутаты профильного комитета Самарской губдумы на заседании 18 октября.

Как рассказали авторы законопроекта, речь идет о внесении изменений сразу в четыре областных закона о мерах поддержки для бюджетников и инвалидов для того, чтобы привести их в соответствие с федеральным законодательством.

- Проект предусматривает изменение критериев, на основании которых работники бюджетных организаций обеспечиваются санаторно-курортным лечением, - объяснили авторы проекта. – Если раньше претендовать на бесплатную путевку могли только те, кто получал доход не более трех размеров прожиточного минимума, то теперь путевку получат и те, у кого доход не превышает четырех размеров прожиточного минимума.

Также благодаря поправкам упростится сам процесс получения путевки. Теперь заявителям не нужно будет собирать большой пакет документов – все справки и заключения, которые выдают государственные или муниципальные службы, а также данные о заработке минсоц будет получать от них сам. А бюджетникам не придется бегать по инстанциям, чтобы их собрать.

Члены комитета проголосовали за принятие поправок сразу в двух чтениях. Теперь его должны рассмотреть на заседании областного парламента.