В Самаре на маршрутах № 13 и 24 в часы пик будут ходить двухвагонные трамваи

В часы пик будут курсировать двухвагонные трамваи / Фото: департамент транспорта

В Самаре скорректируют работу двух трамвайных маршрутов – № 13 и 24. В часы пик по ним будут курсировать только двухвагонные составы. Об этом сообщили в департаменте транспорта.

- Цель изменений – улучшение транспортного обслуживания промышленных предприятий. Они были приняты по результатам совещания с областной общественной организацией «Самара Профавия», - отметили в ведомстве.

Напомним, трамвай № 13 курсирует от Костромского переулка до Постникова оврага, а № 24 – от Костромского переулка до завода имени Тарасова.