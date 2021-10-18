В Самаре за неделю составили 16 протоколов на пассажиров-антимасочников

С осени 2020 года в Самаре выявили 587 нарушителей / Фото: администрация Самары

В Самаре продолжаются масочные рейды в общественном транспорте. За минувшую неделю были выявлены 16 пассажиров-нарушителей. На них составили протоколы, сообщает пресс-служба городской администрации.

- При выявлении пассажира, который отказывается надеть маску, а такие еще встречаются, мы останавливаем транспорт и приглашаем на выход из салона. Сотрудники полиции на месте составляют административный протокол, - рассказал замглавы департамента транспорта Юрий Тапилин.

После этого материалы направляют в районные суды. Именно они решают, какое наказание применить к нарушителям. Размер штрафа может доходить до 30 тысяч рублей.

В мэрии отмечают, что с осени 2020-го в Самаре на ярых антимасочников составили уже 587 протоколов. Большая часть из них – 393 – в этом году.