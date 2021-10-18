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Общество18 октября 2021 16:55

В Самаре уничтожили 116 кг орехов, фруктов и круп из соседних республик

Подкарантинную продукцию выявили в аэропорту Курумоч
Анастасия ФИЛАТОВА
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Запрещенные продукты нашли в багаже пассажиров из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана

Запрещенные продукты нашли в багаже пассажиров из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители соседних республик не прекращают попыток ввезти в Самарскую область запрещенные товары. Только за прошлую неделю в багаже пассажиров аэропорта Курумоч было найдено 116,27 кг подкарантинной продукции.

- При досмотре у 65 человек из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана выявлены орехи, фрукты, крупы, сушеные травы, сухофрукты, специи и чай, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской и Саратовской областям.

Всю нелегальную продукцию изъяли, а затем уничтожили. Все прошло под контролем специалистов надзорного ведомства.