В Самаре уничтожили 116 кг орехов, фруктов и круп из соседних республик

Запрещенные продукты нашли в багаже пассажиров из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители соседних республик не прекращают попыток ввезти в Самарскую область запрещенные товары. Только за прошлую неделю в багаже пассажиров аэропорта Курумоч было найдено 116,27 кг подкарантинной продукции.

- При досмотре у 65 человек из Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана выявлены орехи, фрукты, крупы, сушеные травы, сухофрукты, специи и чай, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской и Саратовской областям.

Всю нелегальную продукцию изъяли, а затем уничтожили. Все прошло под контролем специалистов надзорного ведомства.