Социальные карты в Самарской области хотят разблокировать людям с медотводом от вакцинации

Пожилых отправят на врачебную комиссию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Самарской области хотят разблокировать социальные карты для тех, у кого есть медотвод от вакцинации. Сейчас эта опция доступна только тем лицам старше 65 лет, кто уже сделал прививку. С таким предложением по смягчению мер для пожилых граждан выступил губернатор Дмитрий Азаров. Министр здравоохранения Армен Бенян в свою очередь объяснил, как получится реализовать эту идею.

- Каждому пациенту, имеющему временный медицинский отвод против вакцинации, необходимо пройти врачебную комиссию в поликлинике по месту жительства, к которой он прикреплен, - объяснил Армен Бенян.

Такие комиссии скоро будут работать во всех поликлиниках постоянно для того, чтобы пожилые граждане смогли подтвердить временное противопоказание для вакцинации. Чтобы записаться на обследование, нужно предварительно позвонить по телефону горячей линии в свою поликлинику. Затем назначат дату и время заседания комиссии, которая определит наличие временного медотвода от прививки и его срок.

- По истечении этого срока признается, что у пациента есть абсолютные противопоказания, либо пациент может вакцинироваться, - уточнил Бенян.

Напомним, что социальные карты заблокировали жителям старше 65 лет уже на прошлой неделе. Это вызвало ряд недовольств. Так, возмутились те горожане, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям.