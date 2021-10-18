В Самаре 18 октября 2021 года отключили газ в котельных и домах на 3 и 5 просеках

Несколько котельных останется без газа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре с 18 октября 2021 года отключат газ в домах и некоторых котельных, обслуживающих 23 здания. Это необходимо для того, чтобы провести работы по переводу потребителей на штатную схему газоснабжения. Из-за строительства развязки на Ново-Садовой потребители были переключены на временную схему, но ее в компании считают недостаточно надежной для работы в зимний период.

- В целях максимального сокращения сроков работы она будет проводиться специалистами СВГК одновременно на 4-х точках присоединения. Всего будет задействовано 16 бригад и 6 единиц спецтехники, - сообщили в компании.

Всех потребителей о перебоях с теплоснабжением и газоснабжением оповестили адресно. А в компании пообещали, что постараются доделать все в максимально сжатые сроки. Все работы согласованы и с администрацией города и с министерством транспорта.