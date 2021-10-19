В Самаре в 2021 году украли более 500 крышек канализационных люков

Кто-то ворует крышки в Самаре

В Самаре в 2021 году пропали более 500 тысяч крышек от водопроводных и канализационных люков. Об этом сообщает пресс-служба компании РКС-Самара. Специалистам компании пришлось потратить много времени и сил, выявляя такие опасные объекты - открытые люки, и закрывая их новыми крышками. В некоторые из провалов были установлены специальные устройства предотвращающие падение.

В компании рассказывают, что сложившаяся ситуация катастрофична. За прошедшие месяцы 2021 года пришлось поменять более 1000 крышек, в том числе изношенные. За масштабами воровства специалисты просто не успевают, у них нет физической возможности постоянно контролировать весь город. А в открытые люди падают дети, животные, это может быть смертельно опасно.

В компании обосновали свою позицию: прием даже частей крышек в металлолом нужно срочно запретить, так как воруют крышки только для наживы. По мнению представителей РКС-Самара, нужен законопроект, предусматривающий, что сдавать крышки могут только эксплуатирующие организации.