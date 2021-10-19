Самарцев предупредили об опасном тумане 19 октября 2021 года

Такой густой туман заволок улицы Самары в начале октября/ Фото: Елена Шлякова vk.com Фото: другой источник.

Жителей Самарской области предупредили об опасном тумане ночью и утром 19 октября 2021 года. Предупреждение разослали МЧС, а прогноз на оранжевый уровень погодной опасности из-за тумана с возможной видимостью менее 500 метров дали местные синоптики.

- Туман крайне опасен для водителей. В такую погоду ни в коем случае нельзя лихачить. Если пелена тумана слишком плотная и тяжёлая, лучше остановиться и переждать неблагоприятные метеоусловия, чем оказаться в кювете, - рассказали в МЧС РФ по Самарской области.

Если же условия сносные, то при движении нужно включить противотуманные фары и не ориентироваться на едущие впереди автомобили, ведь в такую погоду можно неверно оценивать расстояние. Также при движении советуют придерживаться правой стороны, не совершать обгон и помнить, что скорость должна быть минимальной, чтобы было время оценить опасность.