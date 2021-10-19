Виталий Стадников покинул пост советника губернатора Самарской области

Архитектор Виталий Стадников написал заявление об увольнении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общественный советник губернатора Самарской области Виталий Стадников решил оставить пост. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом архитектор сообщил во вторник, 19 октября, на своей странице в фейсбуке.

- Причина одна – аритмия в части понимания степени трагичности сложившейся ситуации, темпов работы по наследию и целеполагания, - отметил Виталий Стадников.

Также архитектор высказался о старом городе. Он заявил, что работа по созданию в Самаре исторического поселения до сих пор не окончена. Название есть, а регламенты все еще не приняты. Виталий Стадников опубликовал письмо, адресованное губернатору Самарской области. В нем он говорит о задачах, которые срочно нужно выполнить для сохранения исторического центра Самары.

Напомним, Виталий Стадников был главным архитектором города в 2012-2013 годах, когда главой Самары был Дмитрий Азаров. В дальнейшем он стал общественным помощником губернатора.