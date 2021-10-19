Самарская мэрия закупит новую коммунальную технику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Самары купит коммунальной техники на полмиллиарда рублей. Ее оформят в лизинг на шесть лет. Поручение заключить соответствующий долгосрочный муниципальный контракт от замглавы города Владимира Василенко получил департамент городского хозяйства и экологии, документ опубликован на сайте мэрии.

Речь идет о приобретении 49 единиц коммунальной техники и предоставлении ее департаменту за плату сначала во временное пользование, а потом и в собственность.

Контракт будет рассчитан на шесть лет. Предельный объем средств, которые власти готовы выделить на приобретении коммунальной техники для благоустройства улиц – 511 млн рублей. Из них 61,7 млн планируют выделить в 2022 году, по 105,8 млн – в 2023-2026 гг и 26,4 млн – в 2027 году.