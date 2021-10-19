Небо в клеточку напугало жителей Тольятти утром 19 октября 2021 года

Утром над Тольятти кто-то поставил "йодную сетку" Фото: скриншот с видео

Утром во вторник, 19 октября 2021 года, жители Тольятти стали свидетелями необычного явления. Подняв голову вверх, они увидели небо в клеточку. Горожане засняли этот момент на видео.

- Сегодня с утра, когда облака ушли, в небе все оказалось исполосовано крест-накрест. Что это такое? – поинтересовались в соцсетях тольяттинцы.

Версии посыпались самые разные: распыление опасных веществ, обработка от коронавируса, «йодная сетка» для города. Кто-то уверен, что это шаманы собрались с утра пораньше, чтобы отогнать от Тольятти беду. Были и более правдоподобные варианты – инверсионный след от самолетов.

- Это инверсионные следы. Зависят от метеоусловий. Такое часто бывает на самом деле, - рассказал «КП-Самара» руководитель клуба «АстроСамара» Евгений Баранский.

Насколько известно, инверсионный след представляет собой кристаллы льда. Они образуются за реактивными двигателями, которые выбрасывают горячий и влажный воздух в холодную атмосферу.