Пьяный самарец опоздал на рейс и устроил дебош в аэропорту Тюмени

Дебошира задержали и завели на него уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Самарской области наказали за дебош в аэропорту Рощино в Тюмени. Мужчина напился, опоздал на рейс и решил выместить свое негодование на окружающих. В выражениях он не стеснялся.

Все произошло 13 октября на первом этаже тюменского аэропорта. По словам полицейских, 40-летний самарец выражался нецензурной бранью и вел себя вызывающе. Нарушителя доставили в дежурную часть транспортной полиции. Однако мужчина не спешил успокаиваться. Он продолжил материться и даже ударил одного из правоохранителей.

- Житель Самарской области был привлечен к ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Также в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия к представителю власти», - сообщили в пресс-службе УТ МВД по Уральскому федеральному округу.

Насколько известно, самарец уже не в первый раз так буянит. Они имеет судимость за оскорбление представителя власти.